В США хотят построить бункер для самых богатых людей мира

27 января 2025, 11:45

Как сообщил Newsweek, бункер, который получил название Aerie, разработала американская компания SAFE. Его построят к 2026 году в Вирджинии.

Стоимость проекта — $300 млн.

В компании заявили, что что бункер "обеспечат надежную защиту от самых серьезных угроз, включая радиоактивные осадки и электромагнитные импульсы". В нем будут рестораны, бассейн, скалодром, боулинг, центры оздоровления.



Ожидается, что в случае глобальной катастрофы в бункере сможет разместиться 625 самых богатых людей мира. За место придется заплатить по $20 млн. Клиенты смогут пользоваться бункером "всякий раз, когда почувствуют, что их безопасность находится под угрозой", сообщили в SAFE.