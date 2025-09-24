ГлавнаяНовости
24 сентября 2025, 10:45

Дания заявила о возможной атаке на свою инфраструктуру со стороны России

Премьер Дании Фредериксен заявила, что страна подверглась «самой серьезной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру» после того, как вторжение дронов привело к закрытию аэропорта Копенгагена на несколько часов.

Власти расследуют инцидент, однако Фредериксен не исключает, что за атакой может стоять Россия.

Датская полиция сообщила, что 2 или 3 дрона, замеченных 22 сентября, вероятно, управлялись опытным оператором, который хотел продемонстрировать их возможности. Пресс-секретарь президента РФ Песков отверг обвинения, назвав их «голословными».

Кроме того, аэропорт Осло был временно закрыт на три часа после того, как в его воздушном пространстве были замечены два дрона. Власти Дании и Норвегии расследуют возможную связь между этими инцидентами.

Сегодня также премьер Норвегии Стере на встрече представителей стран-членов НАТО заявил, что Россия трижды нарушила воздушное пространство страны в этом году.




