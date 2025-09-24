Дания заявила о возможной атаке на свою инфраструктуру со стороны России

24 сентября 2025, 10:45

Премьер Дании Фредериксен заявила, что страна подверглась «самой серьезной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру» после того, как вторжение дронов привело к закрытию аэропорта Копенгагена на несколько часов.

Власти расследуют инцидент, однако Фредериксен не исключает, что за атакой может стоять Россия.



Датская полиция сообщила, что 2 или 3 дрона, замеченных 22 сентября, вероятно, управлялись опытным оператором, который хотел продемонстрировать их возможности. Пресс-секретарь президента РФ Песков отверг обвинения, назвав их «голословными».



Кроме того, аэропорт Осло был временно закрыт на три часа после того, как в его воздушном пространстве были замечены два дрона. Власти Дании и Норвегии расследуют возможную связь между этими инцидентами.



Сегодня также премьер Норвегии Стере на встрече представителей стран-членов НАТО заявил, что Россия трижды нарушила воздушное пространство страны в этом году.







