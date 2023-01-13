Украину нужно оперативно вооружить – Кондолиза Райс

13 января 2023, 14:15

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс опубликовали совместную колонку в издании Washington Post.

В своем обращении они призывают нынешние власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно.По их словам, путин намеренно пытается затянуть вооруженный конфликт в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку, оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит, любые отсрочки и промедления в оказании помощи украинскому народу будут на руку москве.