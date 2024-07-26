Подозреваемый в покушении на Трампа искал информацию об убийце Кеннеди

26 июля 2024, 9:15

Об этом на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США рассказал директор ФБР Кристофер Рэй, сообщило The Washington Post.

За неделю до митинга, на котором баллотирующийся на второй срок экс-глава Белого дома Дональд Трамп был ранен, 20-летний Томас Мэтью Крукс искал в интернете информацию, "насколько далеко Освальд находился от Кеннеди", имея в виду Ли Харви Освальда, убийцу экс-президента США Джона Кеннеди.



Следователи считают, что подозреваемый в стрельбе не был сторонником какой-то определенной идеологии, скорее всего, им двигала общая политическая враждебность. По информации Рэя, он искал информацию о разных общественных деятелях, а "начиная примерно с 6 июля или около того, он стал очень сосредоточен на бывшем президенте Трампе и этом митинге".



По данным следствия, перед митингом Крукс запустил дрон, чтобы осмотреть территорию. Для стрельбы он использовал винтовку AR со складным прикладом (она была законно куплена его отцом в 2013 году), успел выстрелить минимум восемь раз (столько стреляных гильз нашли рядом). В его автомобиле обнаружили два взрывных устройства (по словам Рэя, сделаны "довольно грубо", но их можно было взорвать дистанционно).



Мотив преступления до сих пор не установлен.



