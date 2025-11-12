Великобритания перестала передавать США часть разведданных — CNN

12 ноября 2025, 9:15

По данным канала, речь идет про информацию о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море.

Источник рассказал, что Великобритания годами помогала США обнаруживать суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. США их останавливали и досматривали, затем их экипажи задерживались, а наркотики изымались. Но после того, как США начали наносить удары по таким судам, Великобритания прекратила обмен данными, поскольку не хочет быть соучастником этих ударов и считает их незаконными и такими, которые нарушают международное право.