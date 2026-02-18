Узбекистан планирует запустить первый спутник и подготовить космонавта к 2028 г

18 февраля 2026, 8:15

Узбекистан намерен запустить свой первый научный спутник «Мирзо Улугбек» в 2028 г.

Спутник формата 6U будет создан в рамках подготовки специалистов и инженерной команды, а также в целях проведения научных исследований в области медицины, биологии, генетики растений и материаловедения.Кроме того, страна планирует подготовить первого национального космонавта для краткосрочного полета в космос, продолжительностью 10-14 дней. Проект будет реализован с международным сотрудничеством и нацелен на научные исследования (пресс-служба президента Узбекистана.