Вчені спостерігали за астероїдами і з'ясували, що велика кількість малих об'єктів ведуть себе так, ніби серед них є невелика планета — сигналізує про це орбіта з певним нахилом.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 13:15
Тепер студентський у Дії можна шерити: з'явилася нова функція для студентів
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських саll-центрів у Львові та Одесі
- Технологии | Сегодня, 12:15
Японські астрономи заявили про можливе існування схожої на Землю планети
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Коррупция в Украине замедляет поставки оружия от Запада, - президент Литвы
- Софт | Сегодня, 11:15
Крымские банки передают информацию о своих клиентах в военкомат
- Интернет | Сегодня, 10:45
В Укрзалізниці заявили, що квитки можна буде купити через Дію
- Безопасность | Сегодня, 10:15
В РФ начнут блокировать сайты, где рассказывают об установке VPN
- Безопасность | Сегодня, 9:45
РФ намагається викрасти секретні дані в українських військових через шкідливе ПЗ
- Безопасность | Сегодня, 9:15
У Польщі можуть підвищити вік, з якого дозволено продавати сигарети
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 13:01
Найцікавіше за тиждень. Випуск 18 (2023) - LAPP запрошує на виставку та можливості EcoFlow Smart Generator
- Обзоры | 30 августа, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
- Аналитика | 6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | 6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
- Аналитика | 5 августа, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
Популярные новости
- Бизнес | 1 сентября, 11:28
Чи готова ваша команда безпеки зробити перший пентест? 5.00
- Бизнес | Вчера, 9:32
LAPP запрошує на виставку "Енергетика в промисловості" 5.00
- Бизнес | 1 сентября, 10:15
Під Керчю знайшли стародавню статуетку 3.00
- Интернет | Сегодня, 13:15
Тепер студентський у Дії можна шерити: з'явилася нова функція для студентів 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Кіберполіцейські припинили діяльність шахрайських саll-центрів у Львові та Одесі 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Японські астрономи заявили про можливе існування схожої на Землю планети 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Коррупция в Украине замедляет поставки оружия от Запада, - президент Литвы 0.00
- Софт | Сегодня, 11:15
Крымские банки передают информацию о своих клиентах в военкомат 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
В Укрзалізниці заявили, що квитки можна буде купити через Дію 0.00