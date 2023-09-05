5 сентября 2023, 12:15

Японські астрономи заявили про можливе існування схожої на Землю планети

Вчені спостерігали за астероїдами і з'ясували, що велика кількість малих об'єктів ведуть себе так, ніби серед них є невелика планета — сигналізує про це орбіта з певним нахилом.


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