Астрономи зафіксували аномальний сплеск великих болідів

31 марта 2026, 12:15

Американське метеорне товариство (AMS) повідомило про різке збільшення кількості потужних болідів - яскравих вогняних куль у атмосфері - протягом першого кварталу 2026 року.

Організація заявила, що масштаб явища потребує серйозного розслідування.За даними AMS, близько дюжини найбільших подій супроводжувалися звуковими ударами та можливим падінням метеоритів. Спільною рисою цих болідів був однаковий радіант - точка походження в області неба під назвою Anthelion, розташованій навпроти Сонця.Загальна кількість значних болідів подвоїлася порівняно із середнім показником за останні п'ять років.Товариство наголошує, що загрози для населення наразі немає - всі зафіксовані об'єкти мали типовий розмір і не становили небезпеки падіння великих уламків на Землю. Однак сама аномалія поки не має пояснення і потребує подальшого вивчення.