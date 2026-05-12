"Формула-1 на воде" впервые пройдет в Центральной Азии

12 мая 2026, 10:15

В августе на Иссык-Куле впервые пройдет мировое первенство по королевским гонкам на катерах. Это аналог «Формулы-1» на воде.

В Кабмине Кыргызстана рассмотрели вопросы подготовки к проведению мероприятия. Премьер Касымалиев отметил, что этот чемпионат впервые проводится в Центральной Азии и позволит представить туристический и инвестиционный потенциал Кыргызстана миру. Он поручил госорганам обеспечить высокий уровень организации «Чемпионата мира UIM F1H2O — Гран-при Кыргызстана. Иссык-Куль – 2026».