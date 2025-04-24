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24 апреля 2025, 11:15

Сегодня ночью над Землёй появится "космическая улыбка"

Её "нарисуют" Луна, Венера и Сатурн. Лучше всего наблюдать это явление около 5:20 утра.

 


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