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24 апреля 2025, 11:15
Сегодня ночью над Землёй появится "космическая улыбка"
Её "нарисуют" Луна, Венера и Сатурн. Лучше всего наблюдать это явление около 5:20 утра.
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