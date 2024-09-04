Итальянка смогла запечатлеть на небе "бесконечность" из лун

4 сентября 2024, 9:45

Девушке понадобилось 27 ночей, чтобы сделать такое фото. Это явление в астрологии называется аналеммой. Её съемка — одно из самых трудоемких занятий в астрофотографии.



Чтобы всё получилось, фото нужно делать каждую ночь на 51 минуту позже, из-за орбитального движения луны. При этом важно, чтобы небо всегда было чистым.