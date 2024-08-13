Як надіслати посилку з Польщі до України?

13 августа 2024, 16:15

Надсилання посилки з Польщі до України може бути легким процесом, якщо дотримуватись основних кроків. Ось коротка інструкція:

Вибір упаковки: Оберіть міцну упаковку, яка захистить вміст. Переконайтесь, що предмети добре закріплені й упаковка відповідає вимогам обраної транспортної компанії.Вибір перевізника: Скористайтеся послугами поштових служб (Poczta Polska, Nova Post) або кур'єрів (DHL, UPS, FedEx). Також можна використовувати онлайн-сервіси для порівняння цін.Заповнення декларації: Обов’язково задекларуйте вміст посилки (форми CN22 або CN23) і точно вкажіть дані про відправника та отримувача.Дотримання митних правил: Перевірте, щоб вміст посилки не порушував митні обмеження.Загалом, дотримання цих кроків допоможе вам легко і швидко відправити посилку з Польщі до України.