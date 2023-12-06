Держспецзв’язку налагоджує співпрацю з міжнародними партнерами

6 декабря 2023, 14:15

До Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації завітав постійний представник офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Сатоші Сугімото.

Японський гість мав можливість ознайомитися з роботою Служби та обговорити потенційні напрями співробітництва.

Представники Служби розповіли про ключові функції Держспецзв’язку, серед яких – кіберзахист державних інформаційних систем, забезпечення захищеного зв’язку керівництва держави та захист критичної інфраструктури. Окремо зупинилися на Армії дронів. Зараз для Служби – це ключовий напрям, який дає можливість регулярно передавати тисячі безпілотників на передову і зберігати життя українських захисників.Також детально обговорили питання забезпечення трансляції українського телебачення та радіо. Адже цього року було завершено будівництво державного цифрового мультиплексу МХ-7, який не лише дозволяє транслювати сигнал на понад 90% підконтрольних територій, а й забезпечить українців системою оповіщення про надзвичайні події. Поширення сигналу українського телебачення та радіо – важлива складова протистоянню російській пропаганді та інформаційній війні, що стала невід’ємною частиною війни, яку росія розпочала проти України.Українська держава потребує значних фінансів для відновлення інфраструктури мовлення. Частина її зруйнована на територіях, які були окуповані, а частина – зазнала ураження під час масованих ракетних обстрілів по всій Україні. І хоча держава виділяє кошти на ці потреби, їх недостатньо. Тому ми потребуємо підтримки наших партнерів.Директор Департаменту європейської інтеграції та міжнародного співробітництва Юлія Волкова подякувала японському народові за неоціненну підтримку, яку він надає Україні під час неспровокованої кривавої агресії з боку росії.Сатоші Сугімото подякував представникам Держспецзв’язку за запрошення та наголосив, що проблема доступу до інформації надзвичайно важлива у сучасному світі. Також він висловив зацікавленість до співробітництва у сфері кіберзахисту, обміні інформацією.Сторони домовилися про поглиблення співпраці за вищезазначеними напрямами.