Китай готує ядерні об’єкти до епохи рою дронів

19 января 2026, 11:15

КНР офіційно запускає не тільки Закон «Про атомну енергію», а й нову практику захисту АЕС від БпЛА.

Формально Пекін посилається на «уроки Запорізької АЕС», які в китайсько-російському інформаційному полі подають як «ядерний тероризм України».

По суті ж Китай вибудовує штатну модель ППО й РЕБ навколо кожного ядерного об’єкта — з прицілом на власні ризики, а не на український кейс.Випробування в Чжаотуні — це не просто полігонна показуха. Разом зібрали близько 30 структур громадської безпеки та ядерної галузі, понад 100 одиниць техніки й 150 спеціалістів. Перевіряли повний цикл: виявлення низьковисотних цілей, супровід, радіоелектронне придушення й фізичний перехоплювач. Тобто мова не про один «антидронний комплекс», а про інтегровану систему, де РЕР, РЕБ і кінетичні засоби зав’язуються в єдиний контур управління саме для захисту АЕС.Ключовий момент: Китай готується не стільки до «терористів із квадрокоптером», скільки до сценарію державного саботажу й високоточних ударів по ядерній інфраструктурі — від малих БпЛА до барражуючих боєприпасів і крилатих ракет. Для Пекіна це особливо актуально на тлі можливого великого конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні, де атака по енергосистемі через АЕС — логічний інструмент тиску.Фактично ми бачимо, як ядерна безпека переходить із площини нормативки в площину бойових алгоритмів: кожна станція повинна мати свою зону заборони для дронів, інтегровану з поліцією, військовими та операторами об’єкта. Історія з ЗАЕС тут радше зручний пропагандистський аргумент, але тренд реальний: ядерна енергетика перестає бути «недоторканною» і готується жити під постійною загрозою маловисотних високоточних засобів ураження.