Китай рекордными темпами наращивает ядерный арсенал — SIPRI

17 июня 2025, 13:45

По данным Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI), в настоящее время у Китая имеется не менее 600 ядерных боеголовок.

"Ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны, примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023 года. К январю 2025 года Китай завершил или был близок к завершению около 350 новых шахт МБР в трех крупных пустынных полях на севере страны и трех горных районах на востоке", — говорится в отчете.



В зависимости от того, как Китай решит структурировать свои силы, к концу десятилетия у него может быть как минимум столько же МБР, сколько у россии или США, отметили исследователи. Однако даже если Китай достигнет максимального прогнозируемого количества в 1500 боеголовок к 2035 году, это все равно составит лишь около одной трети от текущего ядерного арсенала россии и США.