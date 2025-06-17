В Польше заявили, что помощь Украине — это выигрыш времени для Европы

17 июня 2025, 13:15

Польская помощь Украине не является результатом "романтического восторга", а "очень прагматичная", заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что Польша первой пришла на помощь Украине и на сегодняшний день подготовила 30 тыс. украинских военных. По словам министра, такая помощь носит весьма прагматичный характер.



"Ведь воюющая Украина дает Европе время лучше подготовиться к угрозам. Это время нужно, и мы не имеем права терять ни минуты. За каждую минуту мы будем отвечать", — объяснил он.



Также Косиняк-Камыш заявил, что Варшаве нужна от Украины не "благодарность" за оружие, а выгодные контракты.



