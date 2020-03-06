NOKIA — официальные телефоны фильма "007: Не время умирать"

6 марта 2020, 10:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, объявила об официальном партнерстве в 25-ом фильме бондианы «007: Не время умирать».

Началом крупнейшей маркетинговой кампании в истории HMD Global послужит выход 8 марта 90-секундного рекламного ролика, снятого по мотивам нового фильма с Лашаной Линч в роли агента Номи. Режиссером видео стала Амма Асанте — лауреат премии академии BAFTA.

Смартфоны Nokia также появятся и в самом фильме. Комплексная рекламная кампания охватит такие каналы коммуникации, как кино, диджитал, социальные сети, наружную рекламу и ритейл. Стоит отметить, что 90-секундное видео передает общую концепцию кампании и впервые показывает еще не анонсированный смартфон Nokia со слоганом «Единственный гаджет, который вам необходим».



Презентация самого устройства состоится 19 марта до выхода на большой экран фильма «007: Не время умирать». Глобальная премьера фильма пройдет в Великобритании 12 ноября 2020 года. Среди других актуальных телефонов, которые появятся в фильме, будут Nokia 7.2, оснащенный матрицей с разрешением 48 Мп, технологией Quad Pixel и оптикой ZEISS, а также легендарный Nokia 3310. В результате этого партнерства HMD Global хочет подчеркнуть свой статус глобального производителя смартфонов на Android, а также сделать акцент на безопасности, скорости доставки апдейтов и инновациях, позволяющих создавать устройства даже для самых требовательных пользователей в мире — агентов MI6.



В рекламном ролике, снятом на фоне лондонских пейзажей (таких как собор св. Павла и знаменитого небоскреба «Осколок»), агент Номи выполняет спецзадание и пользуется новым смартфоном Nokia.



Лашана Линч делится впечатлениями от работы с HMD Global: «Когда мне было десять лет, моим первым телефоном был Nokia 3210. В 90-х он казался для меня настоящим смартфоном. Сменные кнопки и панели, а также «Змейка» — было очень круто! С тех пор смартфоны Nokia прошли огромный путь и, исполняя роль Номи, я была очень рада помочь легендарному бренду рассказать о своей новинке».

Амма Асанте, режиссер ролика, отмечает: «Мне всегда нравилось работать над проектами, которые показывают силу и интеллект женщин, таким у нас и получился сценарий кампании — суперагент Номи не только побеждает «плохих парней», а делает это с долей изящного юмора».

Юхо Сарвикас, директор по продукту HMD Global, заявил: «Благодаря инновациям и потрясающим технологиям наши смартфоны необходимы всем — даже агенту 00. Потому что надежность, безопасность и высокое качество исполнения, — ключевые особенности смартфонов Nokia, они отражают и ценности бондианы, и принципы нового агента 00 Номи. Мы гордимся тем, что делаем новейшие технологии доступными каждому, а это партнерство делает нас на шаг ближе к достижению этой цели».