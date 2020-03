Три новых смартфона Nokia,

27 марта 2020, 11:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня анонсировала три новых смартфона, пополнение линейки кнопочных телефонов Originals и новый сервис для роуминга.

В портфолио появились Nokia 8.3 5G, первый 5G-смартфон бренда, новые Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также Nokia 5310, который продолжает линейку модернизированных классических моделей Nokia. Продолжая традиции первенства в области технологий, компания HMD Global также запустила новый глобальный роуминговый сервис — HMD Connect, простой и инновационный доступ к роумингу данных для пользователей.



В дополнение к анонсам четырех новых устройств и нового роумингового сервиса, HMD Global сообщила о расширении — компания выйдет на рынок Бразилии в 2020 году. К тому же, чтобы подчеркнуть партнерство с 25-м фильмом бондианы (в кинотеатрах с ноября), были выпущены специальные эксклюзивные чехлы «007» для смартфонов Nokia 6.2 и Nokia 7.2.



Сотрудничество с Google позволило нам создать один из первых смартфонов под управлением Android Go с Android 10 (Go Edition) — доступную модель Nokia 1.3 с предустановленным приложением Camera Go. Новый Nokia 5.3 получил мощные характеристики, которые теперь будут доступны большему количеству людей — модуль из четырех камер и процессор Qualcomm Snapdragon 665. Невероятно популярную линейку Originals мы тоже не обошли вниманием. Ее вскоре пополнит обновленный Nokia 5310, с которым пользователи смогут всегда оставаться на волне музыки».



По-настоящему глобальный инновационный 5G-смартфон Nokia. Он поддерживает несколько архитектур 5G-связи по всему миру, включая постоянно обновляющиеся, как самостоятельные решения (standalone, SA), так и работающие на базе сетей LTE (non-Standalone, NSA). Nokia 8.3 5G стал первым смартфоном, частью модульной платформы которого является Qualcomm® 5G RF Front End. Объединив в одном модуле более 40 разных компонентов мобильной радиосвязи, он позволяет смартфону не только комфортно работать в любой сотовой сети мира, но и сохранять актуальность долгое время, ведь он полностью готов к следующему шагу в развитии 5G-технологий.



Кроме того, Nokia 8.3 5G оснащен мощным модулем из четырех камер PureView c оптикой ZEISS, которая не упустит ни одной детали. А еще в этом смартфоне впервые появятся приложения для съемки и редактирования видео ZEISS Cinema, позволяющее достичь невероятного качества картинки в условиях слабого освещения, и поддержка технологии 3D-звука OZO Audio. Все это делает Nokia 8.3 5G идеальным вариантом для пользователей, которым важна творческая свобода. Nokia 8.3 5G будет готов к новым технологиям, так как он уже идеально оптимизирован под стандарты 5G, которые позволят передавать данные на высокой скорости с надежным качеством связи, — поэтому пользователи смогут наслаждаться потоковым контентом и онлайн-играми, где бы они ни находились1. Вдохновленная финскими традициями, компания HMD Global выпустит смартфон Nokia 8.3 5G в цветовом решении «Полярная ночь», навеянном цветом ночного арктического неба.



Nokia 5.3

Смартфон оснащен модулем с четырьмя камерами и новейшим процессором Qualcomm® Snapdragon™ 665, а также емким аккумулятором, который работает до 2 дней на 1 заряде К тому же у него хорошее соотношение между ценой и качеством. Съемка на базе искусственного интеллекта позволяет поймать идеальный кадр, где бы вы ни были, даже в условиях недостаточного освещения благодаря специальному ночному режиму. А широкоугольный и макрообъективы помогут снять прекрасные крупные планы и панорамные пейзажи. Экран диагональю 6,55 дюйма даст сполна насладиться любимыми сериалами и играми на протяжении дня. Кроме того, смартфон Nokia 5.3 имеет прочный корпус, выполненный в традициях скандинавского дизайна, работает на базе Android 10 и имеет отдельную кнопку для вызова Google Ассистента2.



Nokia 1.3

Эта модель сочетает в себе современные технологии, новейшую ОС Android 10 Go Edition и доступную цену. На смартфон «из коробки» будут предустановлены приложения Camera Go и Gallery Go, а также интеллектуальная технология слияния экспозиций при съемке в условиях слабого освещения. Яркий безрамочный экран с разрешением HD+ позволяет вам получать качественную картинку при съемке как в помещении, так и при чрезмерном освещении на улице. Nokia 1.3 — один из первых смартфонов, поставляемых сразу с Android 10 Go Edition: быстрый, безопасный и с большим ассортиментом приложений на все случаи жизни. Кроме того, он готов к Android 11 Go Edition, а потому со временем будет становиться только лучше, получая все необходимые обновления.



Nokia 5310

Nokia 5310 — это переосмысленная модель популярного когда-то Nokia 5310 Xpress Music. В нем есть все необходимое, чтобы наслаждаться любимыми треками на ходу: MP3-плеер3, FM-приемник и пара громких динамиков на лицевой стороне. Nokia 5310 сочетает классический дизайн, обновленный элегантный интерфейс и емкий аккумулятор, позволяя оставаться на связи изо дня в день.



007: 25-й фильм бондианы

Глобальная кампания фильма «007: Не время умирать», которая стартует ближе к премьере фильма в ноябре, покажет нового агента 00 Номи в исполнении Лашаны Линч. Кампания пройдет в 80 странах и охватит такие каналы коммуникации, как кино, диджитал, социальные сети, наружная реклама и ритейл.

Цены и начало продаж

• Nokia 8.3 5G в Украине не ожидается в продаже.

• Продажи Nokia 5.3 на локальном рынке начнутся в начале мая. Телефон будет доступен в аквамариновом, песочном и графитовом цветах с 4 Гб ОЗУ и внутренним хранилищем на 64 Гб по ориентировочной розничной цене 5 499 грн.

• Nokia 1.3 поступит в продажу в конце марта в цветах аквамарин, песочный или графит по ориентировочной розничной цене 2 199 грн.

• Nokia 5310 поступит в продажу в конце апреля в белом, черном и красном цветовых решениях по ориентировочной розничной цене 1399 грн.

• Бета-тестирование HMD Connect будет запущено на портале HMDConnect.com со стартовым пакетом, в котором будет SIM-карта, до 1 Гб данных в роуминге по средней мировой цене 19,95 евро (включая налоги и сборы). Тарифный план на 14 дней будет стоить от 9,95 евро с возможностью апгрейда от 5 евро

• Эксклюзивные кевларовые чехлы «007» для смартфонов Nokia 7.2 и Nokia 6.2 поступят в продажу по всему миру c конца марта по среднерыночной глобальной цене 19,99 евро