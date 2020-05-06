В Украине стартовали продажи обновленной модели — телефона Nokia 5310

6 мая 2020, 13:15

Усовершенствованная версия классической модели серии Originals с любимым многими дизайном

HMD Global, дом для телефонов Nokia, анонсировала старт продаж кнопочного телефона Nokia 5310 на локальном рынке. Этот телефон стал современной версией популярного Nokia 5310 Xpress Music. Рекомендуемая розничная стоимость модели составляет 1 399 грн.

Вместе с Nokia 5310 пользователи получают:

- Ретро-классический дизайн по стандартам 2020 года, что добавит оригинальности гаджету

- Возможность легко переключаться между любимыми радиостанциями, выбирать нужный трек или регулировать уровень громкости с помощью пяти специальных кнопок для управления музыкой, вынесенные по бокам передней панели

- Опции беспроводного и проводного FM-проигрывателя и MP3-плеера

- Двойной мощный фронтальный динамик, с которым вы не пропустите ни одного звонка

- Время автономной работы до 30 дней в режиме standby



Nokia 5310 уже доступный в Украине по официальной розничной цене 1 399 грн. На локальном рынке телефон можно купить в черном и белом цветах.