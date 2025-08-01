1 августа 2025, 11:15

Производством БПЛА в РФ занимаются 900 компаний

Американское издание проанализировало рынок беспилотных технологий России.



Оно пишет, что российское правительство "строит империю беспилотников" — оно разработало масштабный многоуровневый подход к ускорению разработки и производства БПЛА с целью стать мировым лидером в этой области. Эта стратегия включает в себя значительные объемы финансирования, тысячи стартапов и даже вовлечение школьников в процесс.



Журналисты отметили, что Беспилотники стали ключевой технологией в войне в Украине. Важность этой технологии очевидна и Украине, и России, поэтому обе страны разработали амбициозные стратегии по наращиванию внутреннего производства.



Что касается РФ, то издание, ссылаясь на информацию, которую публиковали российские СМИ, сообщило, что сегодня в РФ БПЛА занимается около 900 компаний. И хотя в российской оборонке активное участие принимает государство, в сфере беспилотных технологий акцент сделан на стартапы, малые и средние предприятия (их в этой отрасли 70%).



Согласно информации издания, в 2022-2025 годах на БПЛА рф выделила 243 млрд руб. ($3 млрд), еще 112 млрд руб. ($1,38 млрд) предусмотрены в следующем трехлетнем бюджете. Это дополнительно к военным расходам, которые составляют почти треть всех госрасходов РФ.

