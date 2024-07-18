Над созданием БПЛА для рос армии работает физик из Украины — "Важные истории"

18 июля 2024, 8:45

Издание рассказало о КБ "стратим", которое собирает боевые БПЛА для российской армии.

По его данным, главным конструктором там работает физик-ядерщик из Украины александр махнев. Он родом из Луганска. С детства занимался наукой (в школьные годы даже попал в книгу "Изобретатели Украины — элита государства"). После начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году семья махнева переехала в Киев. Он окончил бакалаврат в КПИ (специальность — "радиоэлектронные аппараты"), а обучение на магистратуре продолжил в российском мфти. После этого махнев работал в институте ядерных исследований ран в троицке, сейчас задействован в одном из проектов в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в составе команды из рф. В ЦЕРН деятельность махнева не прокомментировали, заявили только, что в работе организации "нет военного аспекта".