Очередной блокбастер о Джеймсе Бонде отложен из-за старых смартфонов Nokia

27 января 2021, 11:45

Ресурс The Sun сообщает о том, что очередной перенос даты премьеры фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде связан в том числе с тем, что в нынешней редакции картины агент 007 пользуется заведомо устаревшими гаджетами.

Изначально премьера блокбастера планировалась ещё в конце 2019 года, но после ухода Дэнни Бойла с поста режиссёра релиз пришлось перенести сначала на февраль 2020-го, а затем — на апрель прошлого года. После этого свои коррективы в планы создателей внесла пандемия: выход фильма был отложен до осени 2020-го, а впоследствии — до апреля 2021-го. А недавно стало известно, что лента выйдет на экраны только в октябре текущего года.



Как мы рассказывали, в шпионском боевике Джеймс Бонд должен был пользоваться смартфоном Nokia 8.3 5G, который вышел осенью 2020-го. Но с учётом задержки релиза этот аппарат окажется далеко не новым.



Та же проблема касается и продуктов других брендов, которые изначально использовались во время съёмок. А поэтому многие сцены в фильме будут перемонтированы с использованием актуальных изделий.

Вероятно, в руках Джеймса Бонда всё же окажется смартфон Nokia — правда, пока не ясно, какая это будет модель.

(С) 3dnews