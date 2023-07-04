4 июля 2023, 8:45

Японія закупила для Херсонщини 430 генераторів

"Від програми розвитку ООН Херсонщина отримала 430 генераторів. Обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення", – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.


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