У Київській області буде встановлено 24 мобільні котельні

10 декабря 2024, 13:45

«Обладнання закуплене та поставлене завдяки співпраці Київської ОВА з Системою компаній Кока-Кола та Українським Червоним Хрестом за фінансування Coca-Cola HBC Ukraine.

Вже перші 12 таких котелень передані на об’єкти», – йдеться у повідомленні.Решта із запланованої допомоги, а це ще 12 мобільних котелень будуть доставлені згодом. Їхня загальна потужність становить 11,3 МВт. Це установки по 200, 500 та 1000 кВт.Перевагою такого обладнання є робота на двох видах палива (природний газ та дизельне пальне) та їхня мобільність, що надзвичайно важливо в умовах відсутності електропостачання та перебоїв газопостачання.