Фінансова допомога Україні від Японії перевищила $4,5 мільярда – Шмигаль

5 февраля 2024, 19:45

"Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України.

Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", - заявив прем'єр.За його словами, українська сторона бачить інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика.