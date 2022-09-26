26 сентября 2022, 9:45

ЗСУ отримали шість нових установок Gepard

До України з Німеччини надійшли ще 6 установок “Gepard” — повідомляє Міноборони Німеччини.

Разом з ними також було передано 6000 боєприпасів і 3000 снарядів 155-мм для артилерії.
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