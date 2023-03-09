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9 марта 2023, 12:15
ЗСУ отримали нові Gepard
Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини, – сайт Бундесверу.
Також було надано 6000 боєприпасів до установок. Загалом вже поставлено 34 такі машини.
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