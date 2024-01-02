2 января 2024, 9:15

ППО України може не впоратися із зимовими ракетними атаками рф - the Trlegraph

Повідомляється, що через нестачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні доведеться не вражати деяких цілей.

Три дні тому Байден заявив : "якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу".


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