ППО України може не впоратися із зимовими ракетними атаками рф - the Trlegraph

2 января 2024, 9:15

Повідомляється, що через нестачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні доведеться не вражати деяких цілей.



Три дні тому Байден заявив : "якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу".