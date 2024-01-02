Повідомляється, що через нестачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні доведеться не вражати деяких цілей.
Три дні тому Байден заявив : "якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу".
2 января 2024, 9:15
ППО України може не впоратися із зимовими ракетними атаками рф - the Trlegraph
Повідомляється, що через нестачу ракет-перехоплювачів Patriot Україні доведеться не вражати деяких цілей.
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