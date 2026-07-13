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13 июля 2026, 14:45

Китай представив мікрохвильову зброю для виведення з ладу супутників

Дослідники з Національного університету оборонних технологій Китаю оголосили про створення системи надпотужної мікрохвильової зброї, яка здатна вражати апарати на низькій орбіті Землі, включаючи супутники Starlink.

Ця система складається з кількох імпульсних мікрохвильових випромінювачів і, як заявляють, може генерувати спрямовані імпульси потужністю до 100 гігаватт.

Також була розроблена нова гібридна літій-іонна система живлення, що може працювати при температурах до -40 °C. Навіть імпульси потужністю 1 гігаватт, за твердженнями, здатні пошкоджувати обладнання на низькій орбіті.

У майбутньому розробники планують підвищити точність управління випромінюванням і зменшити розміри та вартість цих установок.
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