Китай представив мікрохвильову зброю для виведення з ладу супутників

13 июля 2026, 14:45

Дослідники з Національного університету оборонних технологій Китаю оголосили про створення системи надпотужної мікрохвильової зброї, яка здатна вражати апарати на низькій орбіті Землі, включаючи супутники Starlink.

Ця система складається з кількох імпульсних мікрохвильових випромінювачів і, як заявляють, може генерувати спрямовані імпульси потужністю до 100 гігаватт.Також була розроблена нова гібридна літій-іонна система живлення, що може працювати при температурах до -40 °C. Навіть імпульси потужністю 1 гігаватт, за твердженнями, здатні пошкоджувати обладнання на низькій орбіті.У майбутньому розробники планують підвищити точність управління випромінюванням і зменшити розміри та вартість цих установок.