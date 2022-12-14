14 декабря 2022, 15:45

Ізраїль передав сучасне медичне обладнання для столичної дитячої лікарні № 2

Передано надсучасні роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом, а також модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.


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