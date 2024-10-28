Master Service кваліфіковано відремонтує МКПП

28 октября 2024, 12:30

Сервісний центр Master Service проводить діагностику та ремонт механічних коробок передач (МКПП). Компанія пропонує широкий спектр послуг, пов'язаних з обслуговуванням автомобілів.

Послуги Master Service - https://master.shop/kpp

Діагностика МКПП . Спеціалісти Master Service використовують сучасне обладнання для точної ідентифікації проблеми з вашою коробкою передач. Вони можуть визначити знос деталей, виявити пошкодження та інші несправності.

Ремонт МКПП . Після діагностики майстри проведуть необхідний ремонт. Вони мають досвід роботи з різними марками та моделями автомобілів і використовують якісні запчастини.

Заміна деталей МКПП . Якщо деякі деталі коробки передач зносилися або пошкодилися, їх замінять на нові.

Регулювання МКПП. Після ремонту або заміни деталей буде проведено регулювання коробки передач для забезпечення її оптимальної роботи.

Коли потрібно звертатися

Несправності МКПП можуть проявлятися різними способами, і їх важливо вчасно виявити, щоб уникнути серйозніших проблем. Це може бути шум під час руху: гул, виття, скрегіт або інші сторонні звуки можуть вказувати на знос шестерень, підшипників або синхронізаторів. Якщо автомобіль сильно вібрує під час перемикання передач або на певних швидкостях, це може свідчити про проблеми з валами, підшипниками або зчепленням.

Коли важіль перемикання передач рухається туго або з хрустом, це може бути ознакою зносу синхронізаторів або недостатньої кількості масла. Якщо передачі самовільно вибиваються, це може вказувати на знос шестерень, вилок або інших деталей механізму перемикання. Якщо деякі передачі не включаються взагалі, це може бути пов'язано з пошкодженням вилок, шестерень або інших елементів МКПП.

Поява масляних плям під автомобілем може свідчити про пошкодження сальників або прокладок. Якщо з коробки передач доноситься запах гару, це може вказувати на перегрів масла або знос фрикційних елементів зчеплення. У свою чергу, нехарактерні вібрації або шуми при запуску двигуна можуть бути пов'язані з проблемами з вижимним підшипником або зчепленням.

Тому не ігноруйте проблему. Чим раніше ви звернетеся до фахівців, тим меншими будуть витрати на ремонт.

Переваги звернення до Master Service

Компанія має команду кваліфікованих спеціалістів, які мають великий досвід роботи з механічними коробками передач. Для діагностики та ремонту використовується сучасне обладнання, що дозволяє проводити роботи швидко та якісно. У свою чергу більшість необхідних запчастин є в наявності на складі компанії, що дозволяє скоротити терміни ремонту.

Компанія надає гарантію на виконані роботи, що є додатковою перевагою для клієнтів.

Якщо у вас виникли проблеми з механічною коробкою передач, рекомендуємо звернутися до сервісного центру Master Service. Фахівці компанії проведуть детальну діагностику і підберуть оптимальне рішення для вирішення вашої проблеми.