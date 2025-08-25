РФ тестує дрони-перехоплювачі у зв’язці з літаком-ретранслятором

25 августа 2025, 8:15

У Росії провели випробування нового комплексу «Архангел», який передбачає застосування дронів-перехоплювачів у координації з літаком-носієм.



Літак піднімав перехоплювачі на висоту близько 1,5 км, після чого ті виконували заходи на умовну ціль. Тестові цілі включали не лише безпілотники, а й автомобіль супроводу, що вказує на розширення спектра завдань для БПЛА цього класу.

Сам літак-носій водночас виступає ретранслятором, забезпечуючи можливість роботи по цілях, що перебувають за межами прямої видимості командного пункту.Така схема дозволяє використовувати «Архангел» не лише для боротьби з дронами, а й для протидії надводним безекіпажним катерам (БЕК).Випробування демонструють прагнення РФ розвивати інтегровані системи ППО нового покоління, орієнтовані на нейтралізацію малорозмірних і мобільних загроз. Ключовий акцент робиться на зв’язці дронів із повітряним ретранслятором, що підвищує дальність роботи комплексу та стійкість до РЕБ. Однак ефективність концепції поки залишається неперевіреною в умовах активної протидії, особливо з боку систем ППО та засобів РЕБ противника.