11 ноября 2024, 11:15

У Резерв+ вже можна оформити відстрочку

Наразі така опція доступна для студентів та людей з інвалідністю.

Оновлюйте застосунок до останньої версії та перевіряйте функціонал.


Оцените новость:
  • 0 оценок