Беспроводная гарнитура Bloody MH360: чистый звук, шумоподавление

27 июня 2023, 14:45

Новинка с технологией M.O.C.I. и всенаправленным микрофоном ENC позволит с комфортом общаться с друзьями онлайн или наслаждаться музыкой.



Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил накладную беспроводную гарнитуру MH360 со складной конструкцией. Новинка оснащена всенаправленным микрофоном ENC, дышащими амбушюрами и экологичным силиконовым оголовьем. Гарнитура доступна в трех цветах: черном, сером и белом.

A4Tech Bloody MH360 порадует пользователя естественным звуком без искажений. В гарнитуре используется инновационная технология M.O.C.I. — 40-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна изготовлена по передовым биотехнологиям. Новинка воспроизводит четкие высокие и средние частоты и глубокий, выразительный бас. Частотный диапазон гарнитуры составил 20 Гц – 20 кГц, чувствительность 100 дБ, а импеданс – 32 Ом.Модель дополнена всенаправленным микрофоном шумоподавлением и чувствительностью -42 дБ. Технология ENC снижает уровень окружающего шума, так что шумное помещение не станет помехой общению во время корпоративного звонка.Беспроводная гарнитура использует передовой стандарт Bluetooth v5.3, обеспечивающий стабильное соединение на расстоянии до 10 м. Благодаря удобному расположению кнопок на чаше, пользователь может управлять питанием гарнитуры, отвечать на звонки, регулировать громкость, переключать треки или ставить их на паузу. Встроенного аккумулятора на 400 мАч хватит до 35 часов воспроизведения музыки. Быстрая зарядка через порт USB Type-C всего за 15 минут позволяет устройству набрать заряд на 3 часа проигрывания музыки. Предусмотрен и разъем для аудиокабеля 3.5 мм на тот случай, если нет возможности подключить гарнитуру через Bluetooth.Гарнитура отличается продуманной эргономикой и подойдет для длительного использования. Встроенный металлический каркас можно регулировать, а само оголовье изготовлено из мягкого силикона. Легкие и дышащие амбушюры из сетчатой ткани обеспечат комфорт даже во время долгого ношения гарнитуры. Новинку удобно брать с собой, она поддерживает три способа складывания, обладает небольшими габаритами (187х80х172 мм) и весит всего 219 г.Беспроводная гарнитура MH360 от Bloody подарит качественный звук, стабильную связь и эффективное шумоподавление. Новинка сочетает в себе комфорт и высокий стандарт звучания, она отлично подойдет для прослушивания музыки и общения онлайн, а также составит компанию на домашнем киносеансе. Благодаря удобной складной конструкции девайс станет оптимальным решением и при частых поездках.