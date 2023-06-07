Игровая гарнитура Bloody M590i: объемный виртуальный звук и регулируемая посадка

7 июня 2023, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил проводную игровую гарнитуру M590i со съемным микрофоном.

Модель пополнила линейку Sports вслед за вышедшей клавиатурой S98 Sports и мышью W95 Max Sports. Новинка оснащена звуковой картой 7.1, удобным контроллером, встроенным металлическим каркасом. На выбор предлагаются три расцветки девайса: синий/белый, красный/черный, жёлтый/серый.

Главное преимущество M590i – звуковая карта с эффектом объемного звучания Virtual 7.1, обеспечивающая естественный звук. Благодаря инновационной технологии M.O.C.I, представляющей собой 50-мм мембрану из наномицелия и углеродного волокна, наушники воспроизводят чистый звук без искажений. Чувствительность наушников составляет 105 дБ, а импеданс – 16 Ом, частотный диапазон варьируется от 20 Гц до 20 кГц. Четкие высокие и средние частоты с глубокими басами придадут игровое преимущество в совершенно любой игре.Гарнитура оснащена съемным микрофоном AI-ENC с чувствительностью -42 дБ. Микрофон с эффективным шумоподавлением обеспечивает комфортное общение с командой и позволяет сфокусироваться на игровом процессе в полной мере.Прочный слайдер из качественной нержавеющей стали вкупе с мягким оголовьем из экокожи добавляют удобства и позволяют добиться лучшей посадки. С 3D-амбушюрами из протеиновой кожи можно с комфортом проводить даже самые длинные игровые сессии. Угол наклона чаш регулируемый, благодаря чему можно настроить наклон под личные предпочтения.Гарнитура оснащена аудиокабелем 3.5 мм (1 м) и контроллером с подключением через USB (длина кабеля 200 см). Среди доступных функций удаленного управления через контроллер – микрофон +/-, выкл. звука микрофона, вкл./выкл. звукового эффекта 7.1. Контроллер также снаряжен удобной клипсой для крепления. Игровая гарнитура M590i со стильным дизайном и оригинальными расцветками, высоким качеством звука, эффективной фильтрацией внешних шумов и регулируемой посадкой обеспечат максимальный комфорт при продолжительных играх и станет верным помощником в покорении ярких геймерских вершин.