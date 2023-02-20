Новая гарнитура Bloody GR270 с тремя способами подключения

20 февраля 2023, 10:45

Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру GR270 со съемным микрофоном, тремя режимами подключения и виртуальным объемным звуком 7.1.



Модель поставляется в черном цвете и отличается высокой эргономикой. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй. Удобное оголовье снабжено мягкой накладкой из такого же материала.



Модель оснащена 50-миллиметровыми высокоточными драйверами. Они работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность Bloody GR270 равна 105 дБ, а импеданс — 16 Ом. На чашке наушников расположена кнопка, которая активирует виртуальный объемный звук 7.1. С ним в шутерах геймеру удастся по звуку шагов определить направление, откуда приближается враг, и получить преимущество перед противником. Кроме того, воспроизведение фоновых звуков, таких как рев самолетных двигателей или визг шин автомобиля на мокрой дороге, выделяется высокой детализацией и реалистичностью. Все это поможет лучше проникнуться игрой и получить еще больше удовольствия от геймплея.

На чашках наушников удобно расположены и остальные кнопки управления: питание, регулировка громкости, включение и выключение подсветки, активация режима сопряжения Bluetooth.Однонаправленный микрофон обладает функцией шумоподавления и эффективно убирает лишние фоновые шумы, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить и использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы играть в однопользовательские тайтлы, смотреть любимые сериалы или слушать музыку.Новинка поддерживает три способа подключения — по радиоканалу 2,4 ГГц, по Bluetooth, а также с помощью аудиокабеля 3,5 мм. Благодаря этому модель совместима с большим количеством игровых платформ.В комплекте с гарнитурой идет ультратонкий радиомодуль Type-C для удобного сопряжения со смартфонами, планшетами, switch, PS4 и другими девайсами. Если необходимо подключить наушники по радиоканалу к ПК или ноутбуку, то можно использовать адаптер-удлинитель с кабелем USB-A. Такое беспроводное соединение работает в 8 раз быстрее, чем Bluetooth и обеспечивает экстремально низкую задержку звука, что отлично подойдет поклонникам динамичных файтингов, баттл-роялей и других массовых многопользовательских онлайн-игр.Еще один способ подключения Bloody GR270 — по Bluetooth версии 5.2. Преимущество этого режима — моментальное и стабильное сопряжение устройств без необходимости всегда иметь под рукой дополнительный ресивер.Привычное проводное подключение с помощью комплектного 1,5-метрового аудиокабеля 3.5 мм позволит наслаждаться высоким качеством звука с нулевой задержкой.Эффектная переливающаяся RGB подсветка украшает чашки наушников и создаст подходящую атмосферу во время игры.Продуманная конструкция девайса гарантирует геймеру комфорт даже в длительных геймплеях. Встроенный регулируемый металлический каркас оголовья отличается прочностью и поможет идеально настроить гарнитуру под любой размер головы. Мягкая накладка из сетчатой ткани с внутренней стороны оголовья снижает нагрузку на голову. 3D-амбушюры покрыты дышащей сетчатой микрофиброй, чтобы даже летом ушам не было жарко, и они не потели.Новинка работает от литиевого аккумулятора емкостью 1050 мАч. Этого достаточно для 20 часов непрерывного воспроизведения с включенной подсветкой и 40 часов без нее. Наушники поставляются со всеми необходимыми кабелями: 0,5-метровым — для зарядки Type-C, 1,5-метровым — для разъема 3,5 мм jack и 1,3-метровым — для док-станции.Bloody GR270 прекрасно подойдет любителям поиграть на ПК, смартфоне и PS4, а благодаря комфортной эргономике ничего не будет отвлекать геймеров от увлекательных виртуальных миров.