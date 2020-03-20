Игровая мышь Bloody Q81 - теперь в обновленном дизайне

20 марта 2020, 11:15

Bloody, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, вновь пополняет свой модельный ряд очередной новинкой.

Ей стала игровая мышь начального уровня Q81, которая получила обновлённую подсветку, новый скролл а ещё стильные узоры на боковых вставках



В части технических возможностей у Q81 всё по-прежнему хорошо: оптический сенсор с откликом в 1 миллисекунду и максимальным разрешением 3200 CPI, восемь кнопок для полноценного контроля в игре, фирменные, металлические ножки X’Glide и микропереключатели с ресурсом более 10 000 000 кликов для левой и правой кнопок.

Помимо этого, новинку снабдили и новым колёсиком прокрутки, способным «пережить» более, чем 300 000 оборотов. Неизменными остались качественные материалы отделки, яркий дизайн и, конечно, узнаваемый логотип бренда, расположенный в передней части манипулятора.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТип подключения: проводнойСенсор: оптический, AVAGO A3050 Gaming EngineВремя отклика: 1 мсЧастота опроса: 125 ГцМакс. разрешение: 3200 CPIУскорение: 20 gЧастота кадров: 6666 fpsСкорость отслеживания: 60 дюймов/секСкорость обработки: 2.41 Mпикс/секКоличество кнопок: 8Длина кабеля: 1.8 мИнтерфейс: USB (2.0/ 3.0)Скролл: более 300 тыс оборотовМеталлические ножки X' Glide: свыше 300 кмМикропереключатели: более 10 млн кликов (левая/ правая кнопка)Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10