Игровая мышь Bloody Q81 - теперь в обновленном дизайне

Bloody, ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров, вновь пополняет свой модельный ряд очередной новинкой.
Ей стала игровая мышь начального уровня Q81, которая получила обновлённую подсветку, новый скролл а ещё стильные узоры на боковых вставках
В части технических возможностей у Q81 всё по-прежнему хорошо: оптический сенсор с откликом в 1 миллисекунду и максимальным разрешением 3200 CPI, восемь кнопок для полноценного контроля в игре, фирменные, металлические ножки X’Glide и микропереключатели с ресурсом более 10 000 000 кликов для левой и правой кнопок.
Помимо этого, новинку снабдили и новым колёсиком прокрутки, способным «пережить» более, чем 300 000 оборотов. Неизменными остались качественные материалы отделки, яркий дизайн и, конечно, узнаваемый логотип бренда, расположенный в передней части манипулятора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подключения: проводной
Сенсор: оптический, AVAGO A3050 Gaming Engine
Время отклика: 1 мс
Частота опроса: 125 Гц
Макс. разрешение: 3200 CPI
Ускорение: 20 g
Частота кадров: 6666 fps
Скорость отслеживания: 60 дюймов/сек
Скорость обработки: 2.41 Mпикс/сек
Количество кнопок: 8
Длина кабеля: 1.8 м
Интерфейс: USB (2.0/ 3.0)
Скролл: более 300 тыс оборотов
Металлические ножки X' Glide: свыше 300 км
Микропереключатели: более 10 млн кликов (левая/ правая кнопка)
Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10