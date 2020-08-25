Bloody представляет сразу 10 новых моделей игровых мышей

25 августа 2020, 12:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представляет сразу 10 новых игровых мышей.

От своих младших моделей девайсы отличает мощный сенсор и разрешение. Но это еще не все.



С помощью A4 Bloody J90s и J95s можно наносить множество смертельных ударов с точностью до миллиметра – эти мыши оснащены дополнительной кнопкой Fire. Нужно просто настроить различные режимы огня для кнопки F и управлять шестью режимами оружия левой кнопки. Также можно выбрать один из шести снайперских режимов и быстро переключаться между ними, когда того требует тактика игры. Благодаря передовым технологиям, мышь реагирует с молниеносной скоростью отклика в одну миллисекунду. Непобедимая система 4 Core дает доступ к функции пятипозиционной калибровки, шести инновационным снайперским режимам, а также возможность настройки многофункциональности для одной кнопки. Пять типов RGB подсветки предустановлены по умолчанию, а программное обеспечение RGB подсветки позволяет персонализировать творческие световые эффекты с 16,8 миллионами цветов! Что касается эргономичности дизайна – здесь все на высшем уровне. Усиленные резиновые боковые накладки обеспечивают комфорт во время самых жарких соревнований, а металлические ножки X'Glide устраняют трение практически на любой поверхности.



Идем дальше. Инновационная технология LK (Light Strike) в моделях A4 Bloody P81s, P85s и P93s использует оптические микропереключатели, обеспечивающие непревзойденное время отклика до 0.2 миллисекунды. Впечатляющая долговечность – более 20 млн нажатий, плюс отсутствие металлического дребезжания при нажатии. Жизненный цикл оптического скролла тоже выдающийся - свыше 1 млн оборотов. Возможность установки индивидуальной RGB подсветки открывает мир экстремальных возможностей персонализации. Каждый тип настраивается с помощью ПО «Bloody 6» и имеет 16.8 млн. цветовых вариантов. Пять типов RGB подсветки предустановлены по умолчанию. Инновационная и уникальная система 4 Core (Low,High,Ultra,и Extreme) позволяет играть в MMO,RPG, FPS и другие игры с истинным наслаждением, а также дает доступ к функции пятипозиционной калибровки, шести снайперским режимам для FPS игр и настройки макросов Quick1-Key для ММО игр.



A4 Bloody P91s представлена в двух вариантах: черном и розовом цвете. Последний – обещает пристальное внимание со стороны прекрасной половины геймерского сообщества. В этой модели также есть система 4 Core, а значит и доступ к функции пятипозиционной калибровки, шести снайперским режимам для FPS игр и настройки макросов Quick1-Key для ММО игр. Шестью режимами стрельбы можно управлять удобно и быстро с помощью левой кнопки. Время отклика – всего одна миллисекунда. Установить индивидуальную RGB подсветку тоже можно - каждый тип настраивается с помощью ПО Bloody и имеет 16.8 млн. цветовых вариантов. Инфракрасный скролл может вращаться миллионы раз в течение всего срока службы и приводиться в действие с той же точностью, что и кнопка мыши. Долговечность и тактильный комфорт прорезиненного колесика прокрутки обеспечивает технология литьевого формования с двойной инжекцией. Металлические ножки X'Glide и текстурированные боковые вставки отвечают за максимальное удобство.