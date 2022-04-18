BLOODY исправил ПО под Bloody A7

18 апреля 2022, 17:15

В связи с участившимися обращениями пользователей по подключению и работе игровой мыши Bloody A7, производитель обновил программное обеспечение для мышей Bloody.

В случае некорректной работы этой модели, нужно скачать и загрузить обновленное ПО, после чего проблема устранится. Скачать ПО можно здесь. Требуется выбрать программу BLOODY 7.В программе есть 4 уровня: первые два бесплатные, 3 и 4 платные. Для корректной работы достаточно будет бесплатной части.При возникновении вопросов просим обращаться в техподдержку.