Проводная мышь Bloody A60A с программируемыми кнопками

6 декабря 2023, 12:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил обновленную версию мыши A60 – A60A.

Главным отличием стало наличие активированной системы Core 3&4, позволяющей использовать макросы. Пользователям сразу доступна более тонкая настройка девайса в соответствии с их стилем игры.

Модель A60A оснащена оптическим сенсором PixArt PMW3327 с регулируемым разрешением 1000, 1200, 1600, 2000 и 6200 DPI. Частота опроса работает в диапазоне 125 ~ 1000 Гц, ускорение достигает 30 G, а скорость отслеживания – 220 ips. Благодаря технологии Light Strike время отклика доходит до 0.2 мс, обеспечивая молниеносное управление персонажем или курсором.8 кнопок расширяют сценарии работы с мышью. Кнопки выдерживают более 20 млн нажатий, при этом отсутствует металлическое дребезжание. Вероятность двойных кликов сведена к минимуму. Инфракрасное колесо прокрутки работает с той же точностью, что и кнопка мыши, выдерживает до 1 млн. оборотов.Активированная система Core 3&4 позволяет создавать, редактировать и пользоваться макросами. Для хранения макросов в мыши предусмотрена встроенная память 256 КБ. Также пользователям доступно три режима стрельбы / оружия для левой кнопки, которые переключаются кнопками “1, N, 3” и 6 снайперских режимов для всевозможных игровых столкновений.Подключается модель при помощи 1.8-метрового USB-кабеля. Эргономичная форма корпуса предназначена для правой руки, а стильное исполнение выглядит особенно ярко благодаря подсветке Neon. Прочные металлические ножки X’Glide устраняют трение практически на любой поверхности, тем самым повышая точность движений мыши.Проводная мышь A60A подойдет даже для требовательных геймеров, которым важны скорость отклика и точность в управлении. Настройка макросов и выбор дополнительных режимов позволяют диверсифицировать свой подход к играм и настроиться на победу.