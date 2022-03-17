Игровая мышь Bloody A70 представлена в новом цвете

17 марта 2022, 11:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил линейку игровых манипуляторов моделью A70 в новом цвете. Новинка отличается молниеносным временем отклика до 0.2 мс и поддержкой функции Drag Click. Манипулятор оснащен системой Core 4, имеет 6 снайперских режимов и 3 режима стрельбы.

Bloody A70 представлена в корпусе черного цвета с полупрозрачным рисунком в виде трещин на лаве, который подсвечивается при включении подсветки мыши. Симметричный дизайн позволяет пользоваться мышью как правой, так и левой рукой.Новинка оснащена оптическим сенсором PixArt PMW3327 и имеет регулируемый CPI со значениями: 1000/1200/1600/2000/6200. Скорость перемещения составляет 220 IPS, а ускорение 30G. Настраиваемая частота опроса позволяет установить значение в пределах от 125 до 1000 Гц. Прочные металлические ножки X'Glide устраняют трение практически на любой поверхности и обладают непревзойденной долговечностью.Bloody A70 использует оптические микропереключатели и поддерживает инновационную технология Light Strike, что обеспечивает молниеносное время отклика до 0.2 мс. Устройство отличается наличием 6-ти снайперских режимов и 3-х режимов стрельбы, это поможет игроку адаптироваться к различным игровым сценариям. Мышь поддерживает функцию Drag Click и 5-ти позиционную калибровку. Отсутствуют случайные двойные клики и металлическое дребезжание. Специальное программное обеспечение Ultra-Core предоставляет расширенные настройки.Всего на устройстве 8 функциональных кнопок, которые можно запрограммировать на последовательное выполнение нескольких команд. Под хранение созданных пресетов предусмотрена внутренняя память на 256 Кб.Мышь подключается к компьютеру с помощью кабеля длиной 1,8 метра через разъем USB. Игровую направленность устройства подчеркивает подсветка Neon. Bloody A70 отлично подойдет для самых напряженных игровых сессий и станет верным оружием геймера.