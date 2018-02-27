A4Tech Bloody B130 — надежная игровая клавиатура с водонепроницаемым покрытием

27 февраля 2018, 14:15

Компания A4Tech представляет новую геймерскую клавиатуру Bloody B130 с расширенным упором для рук для лучшего комфорта и меньшей усталости во время игры.

Это бюджетное решение, созданное на специально сертифицированных оптических переключателях для геймеров и энтузиастов. Ценителям классики понравится цветовое решение в строгих тонах и отсутствие острых углов.

Новинка обладает двойной влагозащитой – ему не страшны ни влага, ни брызги. Прорезиненные ножки не дадут клавиатуре елозить по столу во время активных игровых баталий.A4Tech Bloody B130 реагирует на каждый профессиональный рефлекс геймера: скорость обработки каждого нажатия составляет всего 0,2 мс. Помимо мультимедийных функций, можно активировать также три режима работы: Auto-shot, Turbo и CLA.Устройство отличает высокотехнологичность и достойное качество изготовления. Блок клавиш WASD с силиконовыми нескользящими кнопками, предназначенных для более долгого и комфортного использования, исключает возможность промаха по клавишам даже в течение интенсивной битвы. Также клавиатура имеет несколько режимов настройки LED-подсветки, которую можно отрегулировать, исходя из собственных предпочтений.