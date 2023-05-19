Новая игровая клавиатура Bloody S98

19 мая 2023, 16:15

Bloody S98 дополняет представленные ранее модели Bloody S98 Naraka и Bloody S98 Aviator, предлагая игрокам оригинальный дизайн с яркими акцентами и укороченным корпусом при сохранении полноразмерного форм-фактора.



Все имеющееся пространство на деке грамотно используется таким образом, чтобы уменьшить габариты клавиатуры, при этом оставить Numpad, функциональные и вспомогательные клавиши. Модель занимает на 20% меньше места по сравнению с другими полноразмерными клавиатурами, что позволяет дать игроку больше свободы для движений мышью во время игры.

Контроллер доступен в трех цветовых решениях: S98 Sports Lime с желтыми, серыми и черными кейкапами, S98 Sports Red с красными, серыми и черными кейкапами, и S98 Sports Navy с белыми, красными и синими колпачками. Каждый из этих вариантов выглядит необычно и привлекает внимание, а шрифт в милитари-стиле настраивает на победу.Конструкция новинки дает возможность играть с комфортом и при этом не беспокоить окружающих. Модель оснащена прослойкой из силикона, которая уменьшает эффект эха при активном тайпинге и снижает уровень шума при соприкосновении компонентов. Поэтому во время интенсивной игры и общения с соклановцами в текстовом чате клавиатура остается практически бесшумной.Вместе с тем, Bloody S98 порадует своего владельца множеством приятных мелочей, в числе которых возможность регулировать высоту клавиатуры благодаря откидным ножкам (на 3° и 8°), канавки для удобной прокладки съемного 1,8-метрового кабеля USB Type-C, настраиваемая RGB подсветка, управление мультимедиа функциями и макросами при помощи сочетаний Fn с F1…F10.Клавиатура сочетает два типа кейкапов. 24 колпачка на наиболее часто используемых в играх клавишах (цифры 1…4, WASD и окружающие клавиши, Пробел, Esc, Ctrl, Alt, клавиши со стрелками) изготовлены из PBT-пластика (полибутилентерефталат). Они легкие, надежные, долговечные, устойчивы к повреждениям.В Bloody S98 установлены механические свитчи Bloody BLMS Red Switch, которые характеризуются наличием двойных позолоченных контактов, устойчивых к износу, торсионной пружины из нержавеющей стали. Свитчи имеют длину хода 4 мм, рассчитаны на 50 млн нажатий, срабатывают быстро и отчетливо.Модель поддерживает быструю замену свитчей, причем клавиатура совместима с 3-контактными и 5-контактными механическими переключателями. В комплекте имеются 12 дополнительных свитчей, а также ключ для снятия кейкапов и извлечения переключателей. Девайс поддерживает функцию Anti-Ghosting, которая позволяет зарегистрировать одновременное нажатие абсолютно всех клавиш и исключить фантомные команды.