Новые игровые клавиатуры Bloody AT87 и AT98

13 марта 2025, 11:15

Bloody представил механические клавиатуры AT87 и AT98 в новом дизайне.



Оба девайса оснащены передовыми оптическими свитчами Alpha и игровыми кейкапами из прочного PBT-материала.

Клавиатура AT87 получила 87 клавиш, отсутствие цифрового блока делает модель более компактной. У AT98, в свою очередь, 98 клавиш. Линейные оптические свитчи Alpha сделаны из прочного TPE силикона, игровые кейкапы выполнены из легкого и прочного PBT-материала. Обе новинки оснащены 10 мультимедийными горячими клавишами Fn+, а также клавишей LT, которая позволяет переключаться между 4 настраиваемыми профилями скорости в пределах от 0.8 мм до 3.0 мм. Частота опроса – 1000 Гц, время отклика составляет 1 мс.Настроить клавиатуру под свой стиль игры поможет система eXact Reset, регулирующая точку сброса, доступно 3 режима. Режим Hyper Z-Force обеспечивает ультрабыстрый сброс на 0.3 мм для максимальной точности срабатывания. Extreme X-Force увеличивает точку сброса до 0.8 мм, улучшая контроль за нажатием клавиш. Третий режим, классический, возвращает работу клавиатуры к стандартным настройкам. Залипание клавиш предотвращает технология 100% Anti-Ghosting. Помимо этого, 4 МБ встроенной памяти позволяют сохранять макросы и настройки подсветки.С новым универсальным дизайном модели станут ярким дополнением к любому игровому пространству: корпус и большая часть кейкапов выполнены в черном цвете, отдельные клавиши – в красном. Доступно 7 эффектов RGB-подсветки, каждый из которых поможет создать свою неповторимую атмосферу во время игры. Обе модели удобно располагаются на рабочем столе: корпус клавиатуры предусматривает 3 направления размещения кабеля, а сам провод имеет длину 1,8 метра.Модели Bloody AT87 и AT98 отлично зарекомендовали себя как игровые механические клавиатуры, делающие гейминг проще, комфортнее и увлекательнее. Передовые оптические свитчи и система eXact Reset подарят преимущество перед соперниками. Новый дизайн — приятный бонус и отличный способ подчеркнуть свой индивидуальный стиль.