Bloody AT87, AT98, W63 Max - клавіатури та мишка в принципово новому дизайні

25 ноября 2024, 14:15

Клавіатури AT87 і AT98, доповнені новою мишею W63 Max, внесли значне різноманіття на полиці з асортиментом бренду.

Завдяки стилям Proxy Boom і Renegade вибір користувачів помітно розширився.

Компактні TKL-клавіатури оснащенні ексклюзивними оптичними перемикачами Alpha. Точно налаштовані точки спрацьовування та зусилля виводять ігровий процес на новий рівень завдяки неперевершеній швидкості та тактильному зворотному зв’язку. Швидкість спрацьовування перемикача налаштовуються відповідно до потреб та ігрових смаків. Діапазон точок спрацьовування від 0.8 мм до 3.0 мм забезпечує точність, яка відповідає стилю гри користувача.Усі клавіші AT87 і AT98 виконані з PBT-пластику, що позитивно впливає на зносостійкість. Завдяки багатошаровій конструкції, ці моделі забезпечують тихий друк. Регульовані ефекти RGB-підсвічування вигідно підкреслюють і без того яскравий вигляд клавіатури.Миша W63 Max доступна у трьох дизайнах: Proxy Boom, світлий і темний Renegade. Вона оснащена оптичним сенсором MAX BC3332-A 12K, який наділяє її професійними показниками: 12000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS та прискоренням 35G. Такі параметри роблять маніпулятор сумісним з іграми, що потребують швидкої динаміки та реагування. Фірмові компоненти конструкції слугують запорукою зносостійкості та надійності – W63 Max має надзвичайні робочі ресурси перемикачів.Яскравість, інноваційність та продуктивність – девіз Bloody на цей сезон. Висловлюйте свою індивідуальність із шаленими новинками Proxy Boom і Renegade!