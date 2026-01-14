Япония начала поиски редкоземельных металлов

14 января 2026, 13:15

Японское горнодобывающее судно отправилось к отдаленному коралловому острову для исследования богатого редкоземельными элементами ила.

Таким образом, как отмечает Reuters, Токио стремится снизить зависимость от Китая в критически важных минералах на фоне китайского эмбарго на их поставки Японии.

Отмечается, что месячная миссия испытательного судна «Чикю» с 130 членами экипажа на борту вблизи острова Минамитори в 1900 км к юго-востоку от Токио, станет первой в мире попыткой подъема донного ила, содержащего редкоземельные элементы. «Если этот проект увенчается успехом, он будет иметь огромное значение для диверсификации источников редкоземельных ресурсов Японии», - заявил агентству руководитель проекта Исии.Правительство Японии вложило в этот проект $250 млн и в случае успеха полномасштабные испытания по добыче будут проведены в феврале 2027 г., что сделает его долгосрочным.11 января японский премьер Такаити осудила решение Китая о введении эмбарго на поставки в Японию товаров двойного назначения, назвав его «неприемлемым».