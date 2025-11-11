Китай разрабатывает стратегию ограничения доступа США к редкоземельным металлам

11 ноября 2025, 13:15

Китай разрабатывает новую систему, которая может значительно усложнить доступ американских военных к редкоземельным металлам, используемым в оборонной промышленности, пишет The Wall Street Journal.

Это решение связано с введением системы «проверенного конечного пользователя» (VEU), которая будет ограничивать экспорт чувствительных материалов только тем компаниям, которые не имеют связей с оборонной отраслью США.«Система VEU позволит Пекину ускорить процесс выдачи экспортных лицензий для гражданских фирм, исключая из этого механизма те, которые имеют связи с американскими военными», - отмечается в статье. Источники, знакомые с планом, подчеркивают, что этот шаг поможет Си Цзиньпину выполнить обещание, данное Трампу, о содействии в экспорте материалов, одновременно исключая их попадание в руки оборонных подрядчиков США.После торгового перемирия, заключенного между Трампом и Си Цзиньпином в конце октября, Китай взял на себя обязательства по облегчению потока редкоземельных материалов, включая выдачу генеральных лицензий. Но, как сообщает The Wall Street Journal, Пекин сохраняет контроль, гарантируя, что эти материалы не попадут в руки американских военных.