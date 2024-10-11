Файли cookie: відхиляти чи підтверджувати?

11 октября 2024, 10:45

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються у браузері вашого компʼютера чи смартфону після відвідування вебсайтів.

Вони допомагають компаніям зрозуміти ваші дії на сайті та адаптувати його під ваші потреби, налаштовуючи рекламу та контент спеціально для вас.

Наприклад, якщо ви шукаєте в інтернет-магазині спортивний одяг, то згодом вам може траплятися реклама інших аксесуарів для тренувань або спортклубів.Водночас розробники сайту повинні попередити вас про використання цієї технології. Ви маєте розуміти ризики, повʼязані з обробкою ваших персональних даних. Важливо також знати, які саме дані обробляють, з якою метою, хто та кому може їх передати. Інформація про це має бути на сайті.Окрім цього, у будь-який момент ви можете скасувати свою згоду на використання вашої особистої інформації, вимагати її видалення або ж виправити помилки в даних чи оновити їх.