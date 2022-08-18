Чи підвищує безпеку при відвідуванні сайтів режим анонімного перегляду?

18 августа 2022, 12:15

Режим анонімного перегляду вебсайтів (або режим інкогніто) мають усі популярні браузери.

Режим має свої переваги, проте не забезпечує користувачу цілковитої конфіденційності та – тим більше – не захищає від кібератак.

Під час роботи в анонімному режимі:▪️ не зберігається історія переглядів вебсайтів,▪️ не зберігаються файли cookie,▪️ не зберігається інформація, яку ви вводите при заповненні різних форм, отже, її не можна буде використати наступного разу для автозаповнення.

Водночас інформацію про ваші дії все одно можуть отримати інтернет-провайдери, власники сайтів. Вона буде доступною системному адміністратору, якщо йдеться про робочий комп’ютер. А всі завантажені під час роботи в режимі інкогніто файли залишаються на пристрої.



Режим анонімного перегляду корисно вмикати, коли ви працюєте на комп’ютері, який використовують також інші особи.