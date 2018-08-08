Не представленный смартфон Xiaomi Pocophone F1 начинает появляться в продаже

8 августа 2018, 10:45

Несмотря на то, что мощный смартфон Xiaomi Pocophone F1 на данный момент пока еще не был представлен официально, он уже начинает появляться в продаже в ряде интернет-магазинов.

Напомним, что кодовое название аппарата – Beryllium. «Трубка» получила безрамочный дизайн с вырезом экрана в стиле iPhone X. Соотношение сторон – 18:9.



На панели сзади имеется двойная камера с вертикальной ориентацией объективов.



Версия новинки с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ оценена в 500 евро.



Среди других характеристик устройства отмечается 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2246 точек. Основная камера – двойная – модули 12Мп+5Мп, фронтальная камера – 20Мп.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» чип Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.



В качестве программной платформы - Android 8.1 Oreo, поверх которой будет «натянута» оболочка MIUI 9.